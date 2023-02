Bonaccini | «Non mi è piaciuto Fedez che ha strappato la foto di Bignami a Sanremo»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Stefanointerviene su, spiegando di non aver apprezzatoche haladel sottosegretario. «Non amo questi gesti. Non mi piace, cioè, che si possa riprodurre un meccanismo di gogna pubblica, nei confronti di chiunque», ha spiegato, accusando poi comunque il centrodestra di comportamenti «preoccupanti» per aver espresso critiche su quello e altri momenti del Festival. Secondo, infatti, il problema della maggioranza sarebbe chenon ha risposto ai suoi «desiderata». Insomma,riduce tutto a un caso di mera occupazione di spazi di potere, senza considerare affatto il tema centrale posto da quelle critiche: quello che si è visto arisponde al ...