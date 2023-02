Bologna | Orsolini | «La gara col Monza poteva dare un senso al campionato»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Riccardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul momento della squadra e la prossima partita Riccardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul momento della squadra e la prossima partita. Le sue dichiarazioni: «? Era unaimportante perchéunal, anche se nulla è perduto. Hanno pesato sulla nostra tipologia di gioco, ci siamo dovuto reinventare. Con il mister c’è stato subito feeling, ho lavorato tanto sui miei difetti e ora riesco a esprimermi meglio in campo. Il compleanno di Mihajlovic? Gli faccio gli auguri, ovunque lui sia. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha trasformato nel giocatore che sono oggi, non finirò ...

Bologna, le dichiarazioni dell'attaccante Riccardo Orsolini: "Thiago Motta ha portato nuove idee e serenità. Mi sento al centro del progetto"