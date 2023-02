Bologna | i convocati per la Sampdoria | emergenza in attacco

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I calciatori a disposizione di Thiago Motta per la trasferta delcontro la. Tutti i dettagli Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha diramato la lista deicalciatori a disposizione di Thiago Motta per la trasferta contro la. Assenti Arnautovic (squalificato), Soumaoro, Bonifazi, Sansone e Zirkzee. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa.Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano.Attaccanti: Barrow, Orsolini, Raimondo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

