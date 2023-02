BMW - Al via la produzione della 3 0 CSL

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La BMW ha condiviso le immagini del reparto dedicato allanuova 3.0 CSL nella fabbrica tedesca di Dingolfing: la coupé sarà costruita in appena 50 esemplari ed è nata come atto finale ed esclusivo per le celebrazioni dei 50 annidivisione sportiva M. L'unica con 560 CV e cambio manuale. Partendo dalla baseM4 CSL, costruita a sua volta in serie limitata di 1.000 unità, la 3.0 CSL si è trasformata in un vero e proprio oggetto da collezione. Non solo la meccanica offre l'esclusiva combinazione tra il motore sei cilindri portato a 560 CV e 550 Nm, la trazione posteriore e il cambio manuale, ma anche la carrozzeria è stata sostanzialmente ridisegnata ispirandosi alla 3.0 CSL originale degli anni 70. Due settimane per farla. A Dingolfing si producono le M3, M4, M5 e M8 e nel 2022 l'intera ...