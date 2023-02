BMW - Al via la produzione della 3.0 CSL (Di venerdì 17 febbraio 2023) La BMW ha condiviso le immagini del reparto dedicato alla produzione della nuova 3.0 CSL nella fabbrica tedesca di Dingolfing: la coupé sarà costruita in appena 50 esemplari ed è nata come atto finale ed esclusivo per le celebrazioni dei 50 anni della divisione sportiva M. L'unica con 560 CV e cambio manuale. Partendo dalla base della M4 CSL, costruita a sua volta in serie limitata di 1.000 unità, la 3.0 CSL si è trasformata in un vero e proprio oggetto da collezione. Non solo la meccanica offre l'esclusiva combinazione tra il motore sei cilindri portato a 560 CV e 550 Nm, la trazione posteriore e il cambio manuale, ma anche la carrozzeria è stata sostanzialmente ridisegnata ispirandosi alla 3.0 CSL originale degli anni 70. Due settimane per farla. A Dingolfing si producono le M3, M4, M5 e M8 e nel 2022 l'intera ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 febbraio 2023) La BMW ha condiviso le immagini del reparto dedicato allanuova 3.0 CSL nella fabbrica tedesca di Dingolfing: la coupé sarà costruita in appena 50 esemplari ed è nata come atto finale ed esclusivo per le celebrazioni dei 50 annidivisione sportiva M. L'unica con 560 CV e cambio manuale. Partendo dalla baseM4 CSL, costruita a sua volta in serie limitata di 1.000 unità, la 3.0 CSL si è trasformata in un vero e proprio oggetto da collezione. Non solo la meccanica offre l'esclusiva combinazione tra il motore sei cilindri portato a 560 CV e 550 Nm, la trazione posteriore e il cambio manuale, ma anche la carrozzeria è stata sostanzialmente ridisegnata ispirandosi alla 3.0 CSL originale degli anni 70. Due settimane per farla. A Dingolfing si producono le M3, M4, M5 e M8 e nel 2022 l'intera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Budi91905490 : RT @_autoblog: BMW 3.0 CSL, al via la produzione: le immagini ufficiali - _autoblog : Bmw 3.0 CSL, al via la produzione della super sportiva - _autoblog : BMW 3.0 CSL, al via la produzione: le immagini ufficiali - cidade92fm : Motorista passa mal e colide BMW contra muro - infoitscienza : BMW, al via la produzione della 3.0 CSL -