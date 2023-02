Blitz dei Carabinieri in un campo rom nel Napoletano | denunce e sequestri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQualiano (Na) – Operazione ‘alto impatto’ deidella compagnia di Giugliano in Campania nelRom ‘Costagliola’ sulla circumvallazione esterna, a Qualiano (Napoli). Con il contributo delle altre compagniedel Gruppo di Castello di Cisterna e del nucleoElicotteristi che dall’alto hanno potuto monitorare l’intera zona, sono state effettuate diverse perquisizioni con 25 persone denunciate per smaltimento illecito di rifiuti, ricettazione e dispersione scolastica con molti bambini presenti. Denunciati 12 uomini – capofamiglia di altrettanti nuclei familiari – per furto di acqua e abusivismo edilizio. Accertato, infatti, un allaccio abusivo costruito ad hoc e collegato alla rete idrica comunale. 14 i veicoli sequestrati trovati senza la copertura ...