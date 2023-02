Blanco indagato | la sua replica | schiaffo ai magistrati? | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023)è finito nell'occhio del ciclone per aver “fatto il pazzo” sul palco dell'Ariston, distruggendo alcune composizioni floreali. La Procura di Imperia lo sta addirittura indagando per danneggiamento: un'esagerazione senza senso, dato cheè sì stato irrispettoso, ma non ha fatto nulla di particolarmente grave o clamoroso. Essendo sotto attacco ormai da dieci giorni,ha deciso di rispondere con una canzone. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un audio di un brano che sembra scritto appositamente per l'occasione: una sorta di sfogo, intitolato “Sbagli”. Dalla nota audio condivisa,recita: “All'improvviso tu sbagli, sbagli, all'improvviso tu sbagli. Lo so che hai 20 anni, ma loro”. Un riferimento piuttosto palese alla situazione che si è venuta a creare a Sanremo 2023, dove per un ...