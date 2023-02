Biden | parlerò con Xi | i palloni abbattuti erano di società private Ma la Cina | nessun colloquio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le relazioni Usa-sono ai minimi termini dopo la vicenda del sempre più presunto pallone-spia cinese abbattuto dagli Stati Uniti e sefa, in qualche maniera, una mezza marcia indietro, ammettendo che in effetti gli ultimi tre oggetti sconosciuti tirati giù sono dicommerciali non cinesi e annuncia di essere pronto a parlare con il presidente Xi, Pechino, dal canto suo, nega che ci siano indicazioni su possibili colloqui. L’intelligence Usa ancora non ha determinato a cosa servissero i tre oggettiin quota nei giorni scorsi, ma “niente al momento suggerisce che fossero collegati a programmi dispia dellao che fossero veicoli di ricognizione di altri Paesi“, ha detto ieri sera Joenel discorso con ...

Leggi anche Il caso dei palloni spia abbattuti in Usa,: "Non mi scuso con la Cina macon Xi" Treno deragliato in Ohio, contro la Casa Bianca scende in campo Erin Brockovich: "Sparse ...... dunque, rappresenta un buon viatico per la sua attesa ricandidatura alla Casa Bianca I risultati del check - up approfondimento Usa,: "Andrò a fondo su pallone abbattuto,con Xi" Il ...

Usa, Biden: "Andrò a fondo su pallone abbattuto, parlerò con Xi" Sky Tg24

Palloni, retromarcia Usa: né spia, né di Pechino. Biden: "Parlerò con ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Biden: "Non mi scuso per pallone-spia ma parlerò con Xi" Gazzetta del Sud

Ucraina, Biden: "Parlerò con Zelensky di sue richieste di armi" Adnkronos