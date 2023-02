Biden nel pallone spia | ora abbatterà ogni oggetto volante

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Darò ordine di abbattere qualsiasiche rappresenti un rischio per gli Stati Uniti”. È questo il messaggio del presidente degli Stati Uniti, Joe, dopo la settimana controversa che ha visto abbattere da Washington tre oggetti non identificati nei cieli del territorio americano. Proprio ieri sera, il numero uno della Casa Bianca si è presentato in conferenza stampa, ribadendo che l’amministrazione dem sta lavorando “per stabilire nuovi parametri per l’identificazione di oggetti volanti”. Al momento, però, nulla fa pensare che i tre ufo fossero collegati al regime cinese, nonostante i primi indizi vennero subito rivolti contro Pechino. Come affermato da, l’ordine di abbattimento deriverebbe da un pericolo per gli aerei commerciali: “Ho ordinato di abbatterli perché rappresentavano un rischio ...