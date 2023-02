Biathlon | startlist staffetta femminile Mondiali 2023 | programma | orari | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Domani, sabato 18 febbraio, andrà in scena ladeidi. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, la specialità con carabina e sci stretti vedrà le atlete disimpegnarsi nella prova a squadre e servirà come al solito grande qualità sia al poligono che nelle frazioni di fondo. L’Italia avrà al via Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi. Se le azzurre dovessero confermare la prestazione che c’è stata nella 15 Individuale, allora si potrebbero nutrire ambizioni importanti in questa specialità. Ovviamente tanto dipenderà dalla capacità di trovare il bersaglio e anche di gestire lo sforzo per via di un tracciato particolarmente impegnativo. Francia, Svezia e Norvegia sono le compagini di riferimento, senza ovviamente sottovalutare la Germania ...