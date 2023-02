Biathlon | startlist sprint staffetta maschile Mondiali 2023 | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Domani, sabato 18 febbraio, andrà in scena ladeidi. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, la specialità con carabina e sci stretti vedrà gli atleti disimpegnarsi nella prova a squadre e servirà come al solito grande qualità sia al poligono che nelle frazioni di fondo. L’Italia punterà le proprie fiches su Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer. Sarà unamolto complicata per gli azzurri, vista la forza del campo partenti. Certo, Giacomel e Bionaz possono rinfrancati dall’aver ottenuto due medaglie nelle staffette miste alle quali hanno preso parte, ma è chiaro che in questo contesto la situazione cambia. I nostri portacolori hanno manifestato problemi di vario genere al poligono oppure poca velocità sugli sci stretti. ...