Biathlon | start list staffetta maschile Mondiali Oberhof 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La, con ie gli azzurri in, dellaaidi. Appuntamento alle ore 11:45 di sabato 18 febbraio. Ai nastri dianche l’Italia, che partirà con il pettorale numero 7 e sarà guidata da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni e Lukas Hofer. Di seguito lacompleta.1. Norvegia 2. Germania 3. Francia 4. Svezia 5. Finlandia 6. Austria7. Italia 8. Repubblica Ceca 9. Ucraina 10. Slovenia 11. Svizzera 12. Usa 13. Romania 14. Canada 15. ...

Sabato e domenica staffette e mass, delineati gli italiani in gara con grandi speranze soprattutto nella staffetta ...... che conquista il quarto posto nella 15 km Individuale dei Campionati Mondiali didi ... Con questo piazzamento, Samuela Comola conquista anche il diritto di disputare la 12,5 km Mass, ...

Mondiali biathlon, Italia a caccia di gloria con staffette e mass start: ecco gli azzurri QUOTIDIANO NAZIONALE

Biathlon - Mondiali di Oberhof, ecco le classifiche per la ... FondoItalia.it

Biathlon, Mondiali 2023: Vittozzi bronzo nell'individuale femminile Sky Sport

Biathlon - La start list della staffetta maschile: tutti a caccia dell ... FondoItalia.it

Biathlon - Dalle 9.25 segui la diretta STREAMING della Mass Start ... FondoItalia.it

La start list, con i pettorali e le azzurre in gara, della staffetta femminile dei Mondiali di Oberhof 2023. Al via l'Italia.Per i Mondiali del 2023 di biathlon a Oberhof, in Germania, siamo arrivati ora al gran finale con le staffette di domani, sabato 18 febbraio, e con le mass start di domenica 18 febbraio del 2023.