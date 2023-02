Tornerà allo stadio, dopo mesi di assenza. E chissà se Silviofarà come il suo a.d. Galliani, che ha già assicurato la sua impassibilità a prescindere ... Quando ho preso il Milanche ...Per Silviola sfida di domani tra Monza e Milan è certamente speciale e per questo si è concesso ai ...che quel Milan diventasse la squadra più forte al mondo e abbiamo vinto tutto , ...

Berlusconi: “Volevo il Milan sul tetto del mondo e ci sono riuscito. Che orgoglio” La Gazzetta dello Sport

"Caro presidente, volevo rallegrarmi con te". Renzi chiama Berlusconi dopo l'assoluzione Il Foglio

Berlusconi: "Quando ho preso il Milan volevo che diventasse la ... Il Pallone Gonfiato

Berlusconi: “Milan nel cuore. L’ho resa la squadra più forte del mondo” ItaSportPress

Roberta Metsola: «Berlusconi Non condivido le parole su Zelensky. Qatargate, ora la sfida è ricostruire la... Corriere della Sera

Parla Silvio Berlusconi, presidente del Monza che sabato sera affronterà il Milan in una vera propria partita del cuore per il patron biancorosso ...Intervistato da Sky, Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale proprietario del Monza, ha raccontato di essere ancora legato a tanti giocatori che ha portato e ha cresciuto in ...