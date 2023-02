Berlusconi | “Sono riuscito a far diventare il Milan il club più forte al mondo”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Silvio, ex presidente dele oggi numero uno del Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo passato in rossonero

Ma il punto più alto dell'editoriale"le pressioni, per non dire le minacce" che secondo ... Il quotidiano fondato da Vittorio Feltri detta la linea politica: "assolto" e quindi "i pm ...... se fanno questo lavoro è perchéantropologicamente diversi dal resto della razza umana") si accompagna ad una significativa sequenza dei rapporti dicon la giustizia. All'inizio ad ...

Berlusconi assolto: per favore, cancellate la scritta ‘la legge è uguale per tutti’ Il Fatto Quotidiano

Il Cavaliere, il cavillo e le liti tra toghe: ecco perché sono crollate le accuse L'Espresso

Berlusconi, da "Ruby" Karima a Nicole Minetti: dove sono e cosa fanno oggi le olgettine Sky Tg24

Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado nel processo “Ruby ter” Il Post

Il tribunale lo assolve, la destra attacca, ma per Berlusconi i guai non sono finiti Domani

Parla Silvio Berlusconi, presidente del Monza che sabato sera affronterà il Milan in una vera propria partita del cuore per il patron biancorosso ...Ruby racconta gli anni vissuti tra i processi per corruzione e nel suo primo libro sottolinea l'importanza dell'incontro con Silvio Berlusconi.