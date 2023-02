Berlusconi | ' scomunica' del PPe | ' su Zelensky e guerra è fuori' Annullato summit Ppe a Napoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) - Il capogruppo dell'Europarlamento Weber, via social, cancella ildel Ppe a'per le osservazioni di, perchè il supporto all'Ucraina non è facoltativo' . Tajani e capigruppo ...

Tajani e capigruppo di Camera e Senato: 'è Forza Italia. Forza Italia è. Inaccettabile l'intervento nella vita del partito'Tajani e capigruppo di Camera e Senato: 'è Forza Italia. Forza Italia è. Inaccettabile l'intervento nella vita del ...

Berlusconi, 'scomunica' del PPe: Zelensky e guerra è fuori'. Annullato summit Ppe a Napoli TGLA7

Il Ppe scarica Berlusconi con la sponda di Meloni la Repubblica

Il Ppe prende le distanze da Berlusconi per le parole su Zelensky TPI

Berlusconi da Meloni, «al Quirinale andremo uniti» Avvenire

Cosa vuol dire “andare a Canossa” Il Post

Il capogruppo dell'Europarlamento Weber, via social, cancella il summit del Ppe a Napoli "per le osservazioni di Berlusconi, perchè il supporto all'Ucraina non è facoltativo" . Tajani e capigruppo di ...Il capogruppo dell'Europarlamento Weber, via social, cancella il summit del Ppe a Napoli "per le osservazioni di Berlusconi, perchè il supporto all'Ucraina non è facoltativo" . Tajani e capigruppo di ...