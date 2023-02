Berlusconi “Ppe apra subito un tavolo per la pace”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Con il mondo sull’orlo di una guerra nucleare tra Russia e i Paesi della NATO, io vengo criticato perchè sto chiedendo che insieme ai sostegni per l’Ucraina, da sempre condivisi e votati da Forza Italia, siimmediatamente unper arrivare alla. Questo è un dovere per un partito come il PPE”. Lo scrive sui social il leader di Forza Italia Silvioche aggiunge: “Ritengo che il tema non sia più rinviabile e chiedo che venga messoall’ordine del giorno nelle riunioni del PPE”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.