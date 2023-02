Berlusconi assolto | ora basta coi manettari

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il 17 febbraio 1992 l’arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio, il socialista Mario Chiesa, dava ufficialmente inizio all’era forcaiola che sanciva de facto il crollo della Prima e l’avvento della Seconda Repubblica, fortemente caratterizzata, sin dalla prima ora, da una forte spinta giustizialista e da un uso politico (spregiudicato) della Magistratura. Il primo inequivocabile segnale del nuovo corso giudiziario ebbe a manifestarsi il 22 novembre 1994, allorquando l’allora presidente del Consiglio, Silvio, si vide recapitare un invito a comparire proprio nei giorni in cui presiedeva una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata a Napoli. Un chiaro tentativo di delegittimare il premier, il tutto, peraltro, con tanto di scoop annunciato in anticipo dal Corriere della Sera, in perfetto stile Tangentopoli. Di lì in avanti, lo sconfinamento ...