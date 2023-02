(Di venerdì 17 febbraio 2023) Beppe, ex bandiera dell’Inter e opinionista Sky, ha rilasciato un’intervista a Tmw sul momento delle squadre italiane nelle Coppe europee, dopo i primi impegni di Milan, Fiorentina, Roma, Lazio e Juventus. Aè stato chiesto se ilpossa vincere laLeague. Ha risposto: «Ilè la nostra miglior, costruita molto bene. Già gli osservatori dell’Inter mi dicevano che Kim lo avevano contattato anche loro, poi io li vidia Verona all’esordio e dissi che erano forti. Il merito è della società che lavora bene da anni, del direttore sportivo che sa scegliere e di Spalletti, che è un genio del calcio. Trova posizioni nuove, fa rendere al meglio i giocatori. Può andare in fondissimo in, se la può ...

...lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di... diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go Conduce: Leo Di Bello - In studio: Beppe, Alessandro ...... quando la Juventus passò il turno per 4 - 3 complessimo, nella semifinale diLeague, ... studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Beppee ...

Bergomi: "Il Napoli può andare in fondissimo in Champions. Spalletti è un genio" Tutto Napoli

Bergomi: «In Champions il Napoli se la può giocare con tutte, è una squadra europea» - ilNapolista IlNapolista

Bergomi: "Troppe critiche all'Inter, io sto con Inzaghi. Fascia da Skriniar a Lautaro Scelta giusta" Fcinternews.it

TMW - Bergomi: "Non è una situazione facile per la Juve, ieri ha fatto un buon primo tempo. Io stimo... Tutto Juve

SKY - Bergomi: "Il Napoli è la nostra miglior squadra, può andare in fondo in Champions" Napoli Magazine

Beppe Bergomi, ex difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb. Il Napoli invece può ...In un’intervista a TMW, l’ex capitano dell’Inter Giuseppe Bergomi ha parlato così del momento di casa Juventus ...