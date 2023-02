Benitez contro il Real Madrid | «Non mi hanno lasciato lavorare»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le parole di Rafa, ex allenatore del, sulla sua esperienza come allenatore dei blancos Rafaha parlato a Cadena Ser del suo periodo al. PAROLE – «Non mivincere. Eravamo primi in Champions League. In Coppa del Rey cieliminato per un errore amministrativo con Chéryshev. Poi sembrava che fosse colpa mia perché non c’ero più. La squadra era fisicamente superiore alle rivali. Quando sono partito ero a due punti dal Barcellona con una partita in meno. Due mesi dopo erano a 12 punti dal Barça. Quando sono arrivato a– prosegue l’ex tecnico del Napoli – Ancelotti era appena partito, aveva un ottimo rapporto con i giocatori, e sembrava che io fossi ...

