Beautiful | anticipazioni 18 febbraio | Ridge teme di perdere Brooke Carter si consola con Paris

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 febbraio 2023)18: eccoci a raccontare come finirà la settimana con la soap. Rivedremo le coppie Forrester e Spencer, Deacon, Katie,. Questi ultimi usciranno insieme.18sospetta anche di. Liam in crisi Abbiamo raccontato chesospetta che Deacon abbia delle “mire” su, mache anche lei possa non essere insensibile al suo ex amante. Liam, proprio a causa di quest’ultimo e della moglie Hope, non sa che fare. Katie “dà buca” a, con cui sarebbe dovuta uscire a pranzo, e lui ripiega su. … Ma sarà solo un ripiego? E il fidanzato ...