(Di venerdì 17 febbraio 2023) La Banca centrale europea probabilmente alzerà idi interesse alper poi mantenerli su quelalmeno fino al prossimo anno per garantire che l'inflazione ...

... mantenendo alti i tassi di interesse il più a lungo possibile come necessario - ha chiarito- Dobbiamo stare attenti a non dichiarare la vittoria troppo in fretta". ....raggiungeranno il loro picco durante l'estate e un taglio del costo del denaroquest'anno e' fuori discussione. E' quanto ha dichiarato il governatore della banca di Francia, Francoisde ...

Bce: Villeroy, tassi al livello massimo entro settembre - Economia Agenzia ANSA

Bce: Villeroy, tassi al livello massimo entro settembre Tiscali Notizie

Bce: Villeroy, tassi al livello massimo entro settembre l'Adige

Bce: Villeroy, tassi al livello massimo entro settembre La Prealpina

Bce: Villeroy, tassi al livello massimo entro settembre - Ultima Ora Agenzia ANSA

PARIS, 17 février (Reuter) - Les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) devraient culminer au cours de l'été et une baisse n'est pas attendue cette année, a déclaré vendredi François ...Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a commenté la politique de la BCE, ce vendredi. Il estime «probable» que le point haut soit atteint «d'ici l'été», à savoir septembre ...