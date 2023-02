Bce senza ritegno | vuole alzare ancora i tassi d’interesse

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb – La Bce alza iper combattere l’inflazione. L’inflazione non si abbassa, o quanto meno non in modo significativo, restando assestata intorno al 9,2% annuo nel dicembre scorso. Per tutta risposta, Christine Lagarde insiste e li alza. Adesso, dagli ambienti di Bruxelles, giungono nuove conferme di ulteriori pressioni verso l’alto. Bce,su? Le preoccupanti parole di Isabel Schnabel, membro del direttorio Qualcuno potrebbe sottostimare l’inflazione, dicono dalla Bce, dai cui illuminati ambientisi parla didi interesse e, di conseguenza, di continuare a scaricare su imprese e – conseguentemente – lavoratori il peso della lotta all’inflazione. Le parole di Isabel Schnabel, membro del ...