Basta polemiche sul caso Ruby Casini contro la commissione d' inchiesta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) All'indomani dell'assoluzione di Berlusconi nel processo denominatoTer, c'è chi chiede la nomina di unad'che faccia luce sul comportamento e la gestione della magistratura. In prima linea ci sono gli esponenti di Forza Italia. A tale proposito, in un'intervista al Corriere della Sera, Pier Ferdinandoafferma che «le commissioni d'meno se ne fanno meglio è, perché diventano perlopiù casse di risonanza dibasate sul risentimento e sull'odio. Lad'dopo ilTer acuirebbe le ferite anziché rimarginarle mentre oggi c'è bisogno di pacificazione». Intanto, però, il nuovo governo sembra intenzionato a riformare la giustizia. «È legittimo che la ...

... scrittore dall'immacolato pedigree progressista, spocchiosetto quanto, che non ha mai ... programmi, inviti,...). Quattro: Paolo Giordano, o chi per lui, dovrebbe spiegare perché non ...Ma ora, nel cuore di Dublino, la tradizionale bevuta di birra è finita al centro delle...però spostarsi fuori dal Temple Bar per trovare tutte le birre più comuni a cinque euro a pinta.

Rai, le polemiche sul festival di Sanremo in Cda. I 5S: "Costituire la Vigilanza". Renzi: "Basta scontri, ma … la Repubblica

«Giorno del Ricordo a Cassano: noi assenti per motivi precisi. Basta ... malpensa24.it

De Luca: "Basta polemiche sulla sanità, stiamo facendo miracoli". Poi attacca su scuola e autonomia SalernoToday

Salvini: Basta polemiche su Sanremo. Ma ieri all'Ariston di nuovo scintille TGLA7

Sbaraccamento a Messina, Siracusano: 'basta con le polemiche' Virgilio

All'indomani dell'assoluzione di Berlusconi nel processo denominato Ruby Ter, c'è chi chiede la nomina di una commissione ...Allegri se la prende con i giornalisti al termine della sfida tra Juve e Nantes di Europa League: lo sfogo del tecnico bianconero, furioso ...