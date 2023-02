Basket | Coppa Italia 2023 | Tortona contiene il ritorno di Trento e va in semifinale

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Arriva anche il nome della quarta e ultima semifinalista delle Final Eight diin scena al Pala Alpitour di Torino. Si tratta della Bertram, che batte con il punteggio di 74-70 la Dolomiti Energia Trentino grazie a un ottimo Semaj Christon da 19 punti; bene anche Mike Daum con 12 e Leon Radosevic con 10. Dall’altra parte 15 di Diego Flaccadori e Andrejs Grazulis, 10 di Matteo Spagnolo. Sarà dunque, per la squadra di Marco Ramondino, di nuovo Virtus Bologna un anno dopo nella giornata di sabato (domani, con la nuova formula, c’è il riposo). La partenza è sostanzialmente equilibrata con leggera prevalenza trentina, visto il 3-7 firmato Conti-Atkins-Grazulis. Soprattutto quest’ultimo fa la voce grossa, benché dall’altra parte sia Daum a tenere bene perinsieme a Macura, che mette la tripla con ...

