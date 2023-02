... dove le Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue offronoapostolico missionario (... Nicotera, 36 - 84081(SA) CF. 95139060651 - P. I. 05386660657Ilcentrale dovrà occuparsi soltanto di monitoraggio e rendicontazione. Saranno inoltre ... Nicotera, 36 - 84081(SA) - CF. 95139060651 " P. I. 05386660657

Baronissi, servizio scuolabus: il 27 febbraio lavoratori in sciopero ZON

Baronissi, servizio scuolabus: nessun accordo su riassunzione tre ... StileTV

Scuolabus a Baronissi, fumata nera in Prefettura: nulla di fatto per i 3 lavoratori, l'ira di Rispoli (Fiadel) SalernoToday

Servizio scuolabus a Baronissi, nessun accordo su riassunzione tre lavoratori. Rispoli: 'Comune verifichi, dalla ditta affermazioni gravi' Virgilio

Servizio scuolabus a Baronissi,nessun accordo sulla riassunzione di 3 lavoratori Virgilio

Fumata nera in Prefettura, sul futuro dei lavoratori non riassunti per il servizio scuolabus a Baronissi. Non è stato possibile trovare un punto d’incontro soddisfacente tra sindacato e la Irno ...Fumata nera, venerdì mattina, in Prefettura, sul futuro dei lavoratori non riassunti per il servizio scuolabus a Baronissi. Non è stato possibile trovare un punto d’incontro soddisfacente tra ...