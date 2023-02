Barcellona | soldi al vicepresidente degli arbitri? I blaugrana al centro di un nuovo scandalo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) di Niccolò Righi Altro giorno,. Dopo Juventus e Manchester City questa volta tocca al, e la vicenda in cui è coinvolto il club Catalano, se fosse vera, avrebbe del clamoroso.

... "Viste le informazioni trasmesse oggi nel programma di Ser Catalunya Què t'hi jugues, l'FC, a conoscenza dei fatti su cui sta indagando la Procura in merito ai pagamenti effettuati a ...Colmenero ricorda, sempre ironicamente che mentre alnon fischiarono un rigore con ... che è il minimo che avrei chiesto per queia un vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale . ...

Barcellona-arbitri, lo scandalo divide la Spagna: le accuse, i soldi e la prescrizione Tuttosport

Soldi agli arbitri, scandalo Barcellona - ilGiornale.it ilGiornale.it

"Soldi agli arbitri": è bufera sul Barcellona - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Barcellona travolto dallo scandalo corruzione: soldi al capo degli arbitri Affaritaliani.it

Barcellona: soldi al vicepresidente degli arbitri, oltre un milione di euro per 3 anni. La procura indaga Eurosport IT

Quando nel 2018 il Barcellona decise di porre fine ai pagamenti a José María Enríquez Negreira, il vice-presidente degli arbitri spagnoli, questi inviò un burofax – una sorta di fax certificato, molto ...In un mese, dalle plusvalenze in A al fairplay in Premier, ai blaugrana. E il Psg... È il calcio moderno, bellezza! Imbrogli e violazioni mai sono mancati nella storia del pallone, ma ora tutto capita ...