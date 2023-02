Barcellona | ex arbitro minaccia la società | la risposta di Tebas

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Negli scorsi giorni si è accesa una bufera suldopo le accuse, riportate da AS, di aver versato 1,4 milioni di euro all’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri José Maria Enriquez Negreira. Ma non è tutto.to dall’exCome riporta il Mundo Deportivo, il 5 febbraio 2019 l’exNegreira aveva inviato un burofax al presidente del, Bartomeu,ndo ladi: “rendere pubbliche tutte le irregolarità che ho conosciuto e vissuto in prima persona in relazione al club”.Bartomeu Infatti il club blaugrana aveva deciso di interrompere il rapporto con ladi Negreira. Decisione presa in modo ...