Barcellona | Bartomeu | “Pagare gli arbitri? Ma se ci hanno annullato un gol che ci è costato una Liga”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’ex presidente delJosep Mariaha parlato ai taccuini di La Vanguardia dello scandalo arbitrale che vede al centro i blaugrana. Il club è infatti accusato di aver pagato 1,4 milioni di euro – spalmati in tre anni – il vicepresidente dell’associazione degli. L’uomo in questione risponde al nome di Jose Maria Enriquez Negreira, ex arbitro nonché socio unico della società DASNIL 95 SL, nelle cui casse arrivavano i bonifici dei catalani. “E’ assurdo pensare che abbiamo comprato un arbitro. Se così fosse, allora perché ciun gol contro l’Atletico che ci èuna? Potrei fare altri mille esempio, queste accuse sono false” ha detto. SportFace.

