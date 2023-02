Bando per il Turismo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CM Advisor: “al fianco delle imprese per incrementare i flussi turistici” Ilrappresenta una fetta importante del prodotto interno lordo italiano e ormai da qualche decennio gli investimenti nel comparto sono decisamente lievitati in relazione ai dati che evidenziano la grande spinta che il Bel Paese sta ottenendo in termini di crescenti flussi turistici. L’Italia vanta numeri rilevanti con percentuali che segnano l’aumento di persone che si muovono lungo il territorio nazionale usufruendo di un’offerta turistica che non si basa solo sulle spiagge ma anche sul patrimonio culturale, il cibo, le produzioni agroalimentari e tanto altro. Una spinta importante per accrescere il valore del settore turistico arriva anche attraverso i fondi messi a disposizione dal Ministero delche ha stanziato 1 miliardo e 380 milioni per le ...