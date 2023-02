Bando delle endotermiche - De Meo | All' Europa serve neutralità tecnologica | Euro 7 infattibile

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Luca de Meo torna a manifestare tutto il suo scetticismo su decisionipee di particolare rilevanza per l'industria automobilistica, lanciando, dalle colonne del Sole 24 Ore, dure critiche nei confronti delalla vendita di autoper il 2035 e della normativa7 e chiedendo all'un approccio improntato alla "" e, soprattutto, di una "politica industriale" in grado di accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica.. "Ci muoviamo in un contesto di regolamenti sempre più severo. A cominciare dal Fit for 55 entro il 2030", afferma l'amministratore delegato della Renault in un'intervista con il quotidiano economico, ricordando il via libera ...