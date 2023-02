Balneari | il nuovo regalo della maggioranza alla lobby dei concessionari è “inapplicabile” Il rischio? Senza gare spiagge libere per tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ilpoliticadeirischia di sfociare non solo in una probabile multa europea, ma pure nel paradosso di far decadere tutte le concessioni in essere. Dunqueovunque, per la gioia dei bagnanti. Possibile? Sì, perché l’ulteriore rinvio delleal 31 dicembre 2024, inserito nel decreto Milleproroghe con un emendamento a prima firma Ronzulli, è. A dirlo è la sentenza dell‘adunanza plenaria del Consiglio di Stato datata 9 novembre 2021. Il massimo organogiustizia amministrativa ha sbarrato la strada in via preventiva a ogni tentazione di rinvio sancendo che “eventuali proroghe legislative del termine” per la messa a gara, fissato al ...