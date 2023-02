«Bacheca sistemi» | con 5 euro vinti 4 milioni

La vincita è stata realizzata tramitedeidistribuendo il montepremi in 90 schede. Quella di ieri sera è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, ...Che cos'è ladeiLadei- spiega Agipronews - è la 'lavagna virtuale' in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da ...

Bacheca dei sistemi del Superenalotto: così con 5 euro hanno vinto 4 milioni a testa Corriere della Sera

Cos'è la "Bacheca dei Sistemi" che ha fatto vincere 371 milioni al SuperEnalotto Today.it

Cos'è la Bacheca dei sistemi del Superenalotto: così con 5 euro ... Fanpage.it

Superenalotto, anche un carpigiano fra i nuovi milionari grazie al "sistemone" ModenaToday

La maxi vincita al SuperEnalotto coinvolge 16 regioni e 20 capoluoghi AGI - Agenzia Italia

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il 6 da oltre 371 milioni di euro centrato questa sera al SuperEnalotto, dopo un'assenza di quasi due anni, è stato realizzato grazie alla "Bacheca dei sistemi", con il montepremi distribuito in 90 ...