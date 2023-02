Bacheca dei Sistemi Superenalotto | la voce sui milionari | Ecco come hanno vinto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un colpo pazzesco: 371 milioni di euro vinti con il 6 al Supernealotto. Sono serviti due anni di attesa per dare nuovamente il jackpot al fotunato. Anzi ai fortunati. Infatti sono decine i giocatori chemesso le mani sul malloppo con una schedina di soli 5 euro. E di fatto la vincita registrata ieri sera è stata realizzata grazie alladeiche ha permesso di redistribuire la vincita su 90 schedine. I- spiegano sul sito della Sisal - sono giocate formate da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi di realizzare vincite multiple. Tutti iproposti dallasono suddivisi in carature (quote) e per questo accessibili a tutti. Edquifunziona questo meccanismo: ...