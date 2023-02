Azzardo è un romanzo d' esordio che scava nella dipendenza e nel dolore che disgrega una famiglia Da leggere più che mai oggi | Giornata Internazionale del Gioco Responsabile

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dentro la sala giochi c’è sempre lo stesso buon profumo che si sente anche appena fuori dalla porta d’ingresso: serve a rassicurarti, a farti sentire in un luogo buono e noto come casa tua. Dentro la sala giochi ci sono degli altoparlanti sul soffitto, a volte emettono dei suoni simili al rumore dei soldi per ricordarti che la vincita è vicina anche per te. Dentro la sala giochi ci sono infine le macchinette, con i tris di conchiglie, o di ciliegie rosse, e intorno tanta tantissima adrenalina. Siamo a Roma. Tra una sala e l’altra si svolge la storia autobiografica di una donna che gioca d’dentro le pagine di(Einaudi, 15,5), ild’di Alessandra Mureddu. Scrittura precisa ed essenziale, ritmo perfetto. Alessandra Mureddu,, Einaudi, 144 pagg, 8,99 € ...

La scelta di interpretare Il postino (che aveva intensamente voluto daldel cileno Antonio Skàrmeta Ardiente paciencia un dono della compagna Nathalie Caldonazzo) fu unvoluto: Troisi ...Un male purissimo è unsul passato che si ripresenta a sorpresa per mescolare le carte come l'. Tutti i personaggi non controllano gli impulsi, hanno devianze comportamentali, umori ...

L'Azzardo di Alessandra Mureddu è un gioco che fa male Io Donna

La legge del gioco e i suoi abissi Vanity Fair Italia

Un futuro (fanta)scientifico dove il razzismo è legge di stato | il ... Il Manifesto

Lo scrittore ospite di febbraio è Gennaro Marco Duello LeccePrima

Sterminati inferni mentali: “Azzardo” di Alessandra Mureddu Minima&Moralia

che cannibalizza ogni altra quota musicale nel romanzo. Soprattutto con la presenza di How to disappear completely, di cui si azzarda, verso la fine, un’inedita interpretazione: «Per i ragazzi della ...Ci sono libri che escono dal mucchio e si impongono con una voce diversa da tutte le altre. È il caso di Azzardo, romanzo d’esordio di Alessandra Mureddu (Einaudi). Credo sia una storia vera, ma non ...