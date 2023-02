"Non registriamo focolai dinegli allevamenti italiani dallo scorso anno ma c'è comunque una allerta alta". Così Lara Sanfrancesco, direttore di, associazione di riferimento del settore avicolo in Italia, in ..."Non ci sono focolai dinegli allevamenti italiani, ma vista l'alta circolazione nelle ... Lo ha detto all'ANSA Lara Sanfrancesco, direttore di, associazione delle imprese della ...

Aviaria, Unaitalia: no focolai in allevamenti ma allerta alta Agenzia askanews

Aviaria, Unaitalia: "Danni ingenti, 12 milioni di polli e tacchini abbattuti" Adnkronos

Boom di aviaria in UE nel 2021-2022. Il rischio per l'uomo però ... La Stampa

Influenza aviaria, 14 milioni di capi abbattuti tra Veneto e Lombardia QUOTIDIANO NAZIONALE

Prima alla Scala 2022: standing ovation per Mattarella: 5 minuti di ... Entilocali-online

Milano, 17 feb. (askanews) - 'Non registriamo focolai di aviaria negli allevamenti italiani dallo scorso anno ma c'è comunque una allerta alta'.FOGGIA, 17/02/2023 - (ansa) E' in aumento in Italia la circolazione del virus H5N1 dell'influenza aviaria fra gli uccelli selvatici, ...