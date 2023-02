(Di venerdì 17 febbraio 2023) Con l'aumento dei casi negli uccelli selvatici, cresce l'attenzione anche verso i mammiferi . Dopo gli eventi di spillover, ovvero di salto di specie, in visoni allevati cresce infatti l'attenzione ...

Emerge dai dati del Centro di referenza nazionale ed europeo per l'influenzapresso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). Il ministero della Salute ha diramato pochi ...... la classificazione degli alimenti che non piace all'Italia Preoccupazione internazionale L'evoluzione della situazione dell'influenzaa livello globale negli ultimi mesi ha sollevato una ...

Aviaria: sale la circolazione in Italia, rischio da allevamenti di polli - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Aviaria, sale la diffusione in Italia: rischio per gli allevamenti di polli TGCOM

Aviaria:sale circolazione Italia,rischio allevamenti polli - Mondo Agricolo Agenzia ANSA

Aviaria: sale la circolazione in Italia, rischio da allevamenti di polli Alto Adige

Aviaria, sale la diffusione in Italia: rischio per gli allevamenti di polli Notizie - MSN Italia

Aumenta la diffusione dell'influenza aviaria anche in Italia. Sale dunque la circolazione del virus H5N1 dell'influenza aviaria fra gli uccelli selvatici, con il rischio che ...E' in aumento in Italia la circolazione del virus H5N1 dell'influenza aviaria fra gli uccelli selvatici, con il rischio che questi possano trasmettere il virus agli allevamenti avicoli. Emerge dai ...