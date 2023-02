Aviaria in Italia | crescono i casi tra gli uccelli selvatici | allarme per gli allevamenti di polli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Cresce la paura per l’in. La famosa malattia che colpisce i volatili, oggi sta creando numerosi allarmismi tra gli esperti del settore sanitario e in particolare del campo della virologia. Secondo gli ultimi esami fatti riguardo la malattia nella Penisola, ci sarebbe un’impennata ditra gliche sorvolano il nostro Paese. Una situazione che crea grandi paure, soprattutto per la contagiosità di questo virus e di come possa infettare ulteriori volatili a sua volta. In tal senso, si teme un contagio anche tra i molteplicidipresenti nel nostro Paese. L’allertain: si teme per glidiA destare grande paura, sono gli ...