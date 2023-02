Aviaria | confermata la diffusione tra uccelli e mammiferi | ultimissime

Leggi su tvzap

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo la pandemia di Covid, che ha sconvolto le nostre vite, la sensibilità sui virus è decisamente più alta. Sulla scia di questo è più che comprensibile la preoccupazione per l'influenzache si sta diffondendo in maniera preoccupante tra specie diverse di animali e che pare sia arrivata a toccare per la prima volta una bambina in Ecuador. A fare un quadro della situazione Ilaria Capua in un'intervista concessa al Corriere della Sera e ripresa da altri giornali italiani online come "Libero": "Quello che sta accadendo con l'influenzaè il risultato di 25 anni di incapacità a gestire un problema che affonda le radici nella necessità di allevare sempre più animali a basso costo", ha spiegato l'esperta.