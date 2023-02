Avellino | sospiro di sollievo per Rastelli | due ai box per influenza

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Massimotira undi. A meno di quarantotto ore della sfida interna con la Viterbese, il tecnico di Pompei ritrova Fabio Tito. Il cursore di fascia mancina, martedì ha accusato un problema alla schiena dopo uno scontro di gioco con Tounkara. Oggi, dopo giorno d’ansia, è finalmente tornato in gruppo. La squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento. Dopo una prima parte di riscaldamento i biancoverdi hanno svolto il classico lavoro di pre rifinitura con esercitazioni tattiche specifiche. Davide Mazzocco si è allenato a parte per gestione dei carichi di lavoro. Diego Gambale e Richard Marcone sono rimasti a riposo per aver accusato sintomili. Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio hanno continuato il programma di terapie ...

