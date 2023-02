Autovelox a Fiumicino | il Comune sostituisce i vecchi con tecnologie più avanzate

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 febbraio 2023)– Ildi, in queste ore, sta sostituendo icon apparecchi nuovi e tecnologicamente più avanzati. I nuovientreranno in funzione tra pochi giorni con gli stessi limiti di velocità attuali. “Si ricorda che, a prescindere dall’attivazione degli apparecchi, i limiti di velocità vanno rispettati per la sicurezza di tutte e tutti“, precisano da piazza Dalla Chiesa. L’intervento riguarda tutte le vie dove si trovano già gliche sono di competenza del(non via dell’Aeroporto, che è di competenza Anas). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...