Auto e ambiente - Lione rinvia di due anni il divieto per le diesel | realismo

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ci ripensa eildi circolazione per le. Non è banale, visto che la città francese è guidata da un presidente dell'area metropolitana ecologista, Bruno Bernard (esponente di Europe Ecologie-Les Verts). Le ragioni della sua scelta dovrebbero fare riflettere. Iniziamo dai fatti: nei giorni scorsi, Bernard ha annunciato nei giorni scorsi un ammorbidimento del calendario delle cosiddette ZFE, le zones à faibles émissions (zone a basse emissioni): di fatto, le vetture classificate Crit'Air 2, delle quali fanno parte le, potranno circolare nell'area fino al 2028 e non al 2026 come previsto inizialmente. Una scelta dettata da un principio di, perché sarebbe stato necessario sostituire poco meno del parco circolante di vetture ...

Del resto, ammette Bernard, "ci sono zone in cui l'rimane indiscutibilmente il mezzo migliore per spostarsi e, anche là dove esistono delle alternative, per certi impieghi o per parte della ...In Europa il 22 per cento delle emissioni climalteranti provengono dai trasporti, soprattutto da quelli stradali e dalle. Inoltre, secondo l'Agenzia europea dell', più del 40 per cento ...

GHIRALDO (CONCESSIONARI ASCOM CONFCOMMERCIO): “A RISCHIO IL LAVORO DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PERSONE”. INTANTO IL MERCATO DELL’ELETTRICO SCENDE DAL 4,6% AL 3,7% “Non lo diciamo noi, ma i sindacati d ...Lo ha sottolineato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: «Non è compatibile economicamente e socialmente, attualmente l’auto elettrica è per i più ricchi». E se non bastasse è arrivata ...