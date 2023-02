Auto e ambiente - Lione rinvia di due anni il divieto per le diesel: " realismo" (Di venerdì 17 febbraio 2023) Lione ci ripensa e rinvia il divieto di circolazione per le Auto diesel. Non è banale, visto che la città francese è guidata da un presidente dell'area metropolitana ecologista, Bruno Bernard (esponente di Europe Ecologie-Les Verts). Le ragioni della sua scelta dovrebbero fare riflettere. Iniziamo dai fatti: nei giorni scorsi, Bernard ha annunciato nei giorni scorsi un ammorbidimento del calendario delle cosiddette ZFE, le zones à faibles émissions (zone a basse emissioni): di fatto, le vetture classificate Crit'Air 2, delle quali fanno parte le diesel, potranno circolare nell'area fino al 2028 e non al 2026 come previsto inizialmente. Una scelta dettata da un principio di realismo, perché sarebbe stato necessario sostituire poco meno del parco circolante di vetture ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 febbraio 2023)ci ripensa eildi circolazione per le. Non è banale, visto che la città francese è guidata da un presidente dell'area metropolitana ecologista, Bruno Bernard (esponente di Europe Ecologie-Les Verts). Le ragioni della sua scelta dovrebbero fare riflettere. Iniziamo dai fatti: nei giorni scorsi, Bernard ha annunciato nei giorni scorsi un ammorbidimento del calendario delle cosiddette ZFE, le zones à faibles émissions (zone a basse emissioni): di fatto, le vetture classificate Crit'Air 2, delle quali fanno parte le, potranno circolare nell'area fino al 2028 e non al 2026 come previsto inizialmente. Una scelta dettata da un principio di, perché sarebbe stato necessario sostituire poco meno del parco circolante di vetture ...

