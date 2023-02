Auto-distruzione dell' ambiente

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I veicoli elettrici, soprattutto quelli a guidanoma, mostrano i loro limiti. L’energia per alimentare i computer che li gestiscono da remoto è molto inquinante. Inoltre, provocano troppi incidenti. Così le maggiori case produttrici fanno marcia indietro. Siamo all’«». Almeno così la pensa l’amministratore delegato di Renault Luca de Meo che, nella sua nuova veste anche di presidente dei costruttori europei, ha scritto alla presidente Ue Ursula von der Leyen una lettera preoccupata. L’entrata in vigore del regime Euro 7 (emissioni quasi a zero dai diesel) e la prospettiva del 2035 come stop ai motori endotermici secondo Luca de Meo significa chiudere le fabbriche, cessare la produzione di utilitarie e perdere la battaglia con Usa e Cina. In nome’ambientalismo si distrugge una primaria industria ...