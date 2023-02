Austria - Wörthersee | stop ai raduni delle GTI | Non sono in linea coi valori green

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Maria Wörth, piccolo Comune della Carinzia () affacciato sul lago, da quarant'anni è noto agli appassionati di motori per un motivo: si svolge qui, in primavera, il GTI Treffen, il famoso raduno dei fansportive del gruppo Volkswagen, dalla Golf GTI in giù. Ebbene, da quest'anno l'amministrazione locale ha deciso di non ospitare più il suo evento di maggior richiamo, perché ritenuto non più incon idella comunità. Le ragioni della scelta. Tutto ruota intorno all'ambiente e al fatto che il raduno automobilistico, storicamente legato al tuning e al culto del motore a scoppio, fa a pugni con l'attuale politica del posto. "Nello spirito della comunità locale, stiamo lavorando per creare spazi di vita attraenti e sostenibili a beneficio di tutte le persone che si ...