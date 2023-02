(Di venerdì 17 febbraio 2023)in aumento tra Europa e Stati Uniti i. Secondo i dati registrati al 16 febbraio in 10 Paesi di Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See), nel Regno Unito e negli Usa,258 i pazienti infettati (221...

... mentrei decessi. Secondo i dati del ministero della Salute sulla settimana tra il 10 e il 16 febbraio , a livello nazionale sono stati registrati 28.354 nuovi, con un calo dell' 8,3% ...Continua anche questa settimana il calo didi Covid - 19 in Italia, ma si registra un nuovo aumento dei decessi . Lo evidenziano i dati del ministero della Salute relativi alla settimana 10 - 16 ...

Incidenza Covid sotto 50. Calo di casi ma aumentano i decessi ... Agenzia ANSA

Aumentano i casi di shigellosi: cos'è e quali sono i sintomi Today.it

Aumentano i casi di violenza, in provincia nove case rifugio il Resto del Carlino

Coronavirus in Italia, bollettino settimanale 17 febbraio: ancora in calo i casi Sky Tg24

COVID: 88 NUOVI CASI E 1 DECESSO NELLA PROVINCIA DI ... Latina Tu

Un numero crescente di casi di shigellosi, causati principalmente da Shigella sonnei, tra i viaggiatori di ritorno da Capo Verde, è stato segnalato nell'UE, nel Regno Unito (UK) e negli Stati Uniti (U ...Cresce la paura per l’aviaria in Italia. La famosa malattia che colpisce i volatili, oggi sta creando numerosi allarmismi tra gli esperti del settore sanitario e in particolare del campo della virolog ...