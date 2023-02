(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un problema al software di guida autonoma sarebbe stato segnalato dall'agenzia americana per la sicurezza:quindi le sue vetture

L'azienda ha rilevato che il sistema 'consente a un veicolo di superare i limiti di velocità o di attraversare gli incroci in modo illegale o imprevedibile [che]ildi incidenti'. ...Lo studio conferma che il vino, se consumato moderatamente, non solo nonildi malattie cronico - degenerative, ma è anche associato a possibili benefici per la salute, soprattutto se ...

Salute, troppo zucchero aumenta il rischio di problemi cardiaci Sky Tg24

Batterio della bocca può aumentare il rischio di malattia cardiaca Quotidiano Sanità

Casse malati, con i rincari aumenta rischio morosità RSI.ch Informazione

“Aumenta rischio di incidenti”. Tesla richiama oltre 360mila veicoli ilGiornale.it

Un sonno irregolare aumenta il rischio di malattie cardiache, lo studio greenMe.it

Tesla sta richiamando più di 362.000 auto equipaggiate con il suo sistema di assistenza alla guida Full Self Driving dopo che le autorità governative di regolamentazione hanno scoperto che aumenta il ...(Adnkronos) – L’abuso di alcol è seriamente dannoso per la salute. Se si prende invece in considerazione un consumo moderato di vino, è proprio la letteratura medico scientifica a evidenziarne un ruol ...