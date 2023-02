Atp Rotterdam 2023 | Sinner | “Contento del mio gioco | domani sarà una partita dura”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Jannikha commentato la grande vittoria contro Wawrinka in due set, 6-1 6-3, che ha proiettato il tennista altoatesino nelle semifinali dell’Atp 500 di: “Conosco bene Wawrinka, è una brava persona. Sonodel mio livello didi oggi,un’altrasempre piùnonfacile perché giocherò con il tifo contro, non ho mai affrontato né Griekspoor né Brouwer, sarò favorito ma non bisogna dare nulla per scontato”. SportFace.

