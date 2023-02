Atp Rotterdam 2023 | punto clamoroso di Dimitrov sul match point | De Minaur si arrende VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Chiudere in bellezza un? Lo stai facendo nel modo giusto. Grigorsi è superato suldeldi quarti di finale dell’Atp 500 dicontro De. Tie-break del terzo set, il bulgaro è avanti 7-6 ma serve l’avversario. L’australiano fa tutto bene, andando a rete e poi trovando profondità con un rovescio in back. Dall’altra parte della rete c’è però un fenomeno, che dopo un incredibile recupero in allungo s’inventa un passante di dritto strabiliante. Game, set,, che vola in semifinale. Ecco ildel. SportFace.