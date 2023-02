Atp Rotterdam 2023 | programma | orari e ordine di gioco semifinali sabato 18 febbraio con Sinner

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ilcon glie l’didelledi18al torneo Atp di. Non prima delle ore 15 spazio alla prima semifinale, di assoluto rilievo, quella tra Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov. La seconda, non prima delle ore 19.30, mette di fronte l’azzurro Jannikcontro uno tra Gijs Bouwer e Tallon Griekspoor. Di seguito ecco lazione. CENTRE COURT non prima delle ore 15 (6) Medvedev vs Dimitrov non prima delle ore 19.30vs Bouwer o Griekspoor SportFace.

Tutto secondo pronostico: Jannik Sinner è in semifinale nell'500 di. Dopo la super prestazione contro Stefanos Tsitsipas, l'azzurro ha battuto nei quarti Stanislas Wawrinka in due set, 6 - 1 6 - 3, in poco più di un'ora. L'altoatesino attende ora ...Jannik Sinner lascia appena quattro giochi a Stan Wawrinka e vola in semifinale al torneodi: 6 - 1, 6 - 3 i parziali per l'azzurro, al sesto successo consecutivo. Sabato troverà un'olandese, ovvero il vincente del derby tra Brouwer e Griekspoor. Nell'altra semifinale ...

Sinner in semifinale all'Atp Rotterdam: battuto Wawrinka 6-1, 6-3 Sky Sport

ATP Rotterdam LIVE: Sinner vince il primo set contro Wawrinka. Musetti tra poco a Baires Ubitennis

Sinner, missione compiuta: annichilisce Tsitsipas e centra i quarti di Rotterdam La Gazzetta dello Sport

ATP Rotterdam: Medvedev strapazza Auger-Aliassime e approda in semifinale contro Dimitrov che annulla due match point a De Minaur Ubitennis

ATP 500 Rotterdam: Grigor Dimitrov salva due match point e sfiderà in semifinale Daniil Medvedev (Video) LiveTennis.it

Jannik Sinner viaggia spedito e, in appena un’ora ed undici minuti, si sbarazza del veterano svizzero Stan Wawrinka, qualificandosi per la semifinale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Un successo che c ...L'altoatesino ha eliminato nei quarti in due set lo svizzero Wawrinka ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner è il terzo semifinalista ...