ATP Rotterdam 2023 | Auger-Aliassime e Medvedev avanti prima del colpo di Sinner e del ritiro di Rune

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La giornata dell’ATP 500 disi chiude in maniera quantomeno inaspettata, anche se buona per gli spettatori di casa: certo, non avrebbe voluto vincere così, ma per l’olandese Gijs Brouwer rimarrà negli archivi il 6-4 4-0 sul danese Holgercon cui se ne va la testa di serie numero 4 del torneo. Problema al polso per l’uomo che era dato tra i favoriti, mentre sarà derby tra wild card con Tallon Griekspoor per un’inattesa semifinale. Nel giorno in cui Janniktoglie di mezzo il numero 1 del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas, e si guadagna un appuntamento con lo svizzero Stan Wawrinka, ad avanzare in modo netto è Daniil: il russo, testa di serie numero 6, elimina l’olandese Botic van de Zandschulp con un netto 6-2 6-2 e sfiderà il canadese Felix ...

, i risultati degli ottavi [Q] Barrere (FRA) vs [3] Auger - Aliassime (CAN): 4 - 6, 3 - 6 [6] Medvedev vs Van De Zandschulp (NED): 6 - 2, 6 - 2 Cressy (USA) vs De Minaur (AUS): 5 - 7, 6 -...IL TABELLONE DELL'500 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

Sinner batte Tsitsipas in due set e vola ai quarti all'ATP di Rotterdam: ora Wawrinka Sky Sport

ATP Rotterdam: clamorosa prestazione di Sinner che domina Tsitsipas Ubitennis

ATP Rotterdam 2023, il tabellone di Jannik Sinner: cosa cambia con l'eliminazione di Holger Rune OA Sport

Atp Rotterdam 500 - Sinner-Tsitsipas agli ottavi di finale: gli highlights della vittoria di Jannik Eurosport IT

Sinner, missione compiuta: annichilisce Tsitsipas e centra i quarti di Rotterdam La Gazzetta dello Sport

La giornata dell’ATP 500 di Rotterdam si chiude in maniera quantomeno inaspettata, anche se buona per gli spettatori di casa: certo, non avrebbe voluto vincere così, ma per l’olandese Gijs Brouwer rim ...Continua il momento positivo di Jannik Sinner che approda ai quarti di finale del Torneo Atp di Rotterdam superando in due set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 6-3. Ai quarti l'alto ...